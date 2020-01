Il Milan è particolarmente attivo nel mercato in entrata, la squadra rossonera ha aperto il calciomercato col botto con l’arrivo di Ibrahimovic dal Los Angeles Galaxy, ma i rossoneri non vogliono fermarsi qua. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione su tutti gli affari del club milanese. Il Milan al momento sarebbe interessato a un ex rosanero per rinforzare la difesa, ovvero Simon Kjaer, difensore che nella prima parte di stagione ha militato nell’Atalanta. Il giocatore vorrebbe finire il campionato in Italia prima di rientrare a Siviglia, club che detiene il cartellino, è un profilo diverso rispetto al giovane Todibo del Barcellona, il difensore danese ha molta esperienza. Ha mosso i primi passi nel nostro campionato con il Palermo, poi l’esperienza alla Roma e ancora Wolfsburg, Lille, Fenerbahce e infine Siviglia. A Bergamo con Gasperini il centrale difensivo non ha trovato molto spazio, ragion per cui l’ipotesi Milan è una pista molto valida. Inoltre la pista che portava a Todibo si è raffreddata, difficile l’accordo tra Barcellona e Milan, per cui c’è Kjaer in pole position.