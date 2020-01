L’Empoli non sta rispettando le aspettative in Serie B, la squadra toscana sembrava la principale candidata alla promozione diretta e invece al momento si ritrova a metà classifica. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in casa della squadra toscana, che ha anche cambiato allenatore durante il girone d’andata, passando da Bucchi a Muzzi. Adesso l’Empoli sta attuando una vera e propria rivoluzione sul mercato, in arrivo c’è Gennaro Tutino, attaccante dell’Hellas Verona, insieme a lui arriverà Amato Ciciretti dal Napoli. Chi potrebbe partire invece è Stefano Moreo, acquistato dal Palermo in estate, l’attaccante è stato bloccato dagli infortuni e non è riuscito a entrare nelle gerarchie di Muzzi. Oltre a Tutino in attacco potrebbe arrivare La Mantia dal Lecce, che andrebbe a completare un parco attaccanti già molto completo per il campionato cadetto. In rosa c’è anche Nino La Gumina che finora non ha fatto bene nell’attacco della squadra toscana e che con l’arrivo del centravanti del Lecce potrebbe perdere definitivamente il posto.