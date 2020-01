«Il Palermo va meglio in trasferta che al Barbera, un paradosso.«Al Barbera non è facile giocare anche per il Palermo perché i tifosi si fanno sentire, nel bene e nel male,e perché in questa categoria ci sono avversari che si esaltano appena entrano in uno stadio visto sempre in tv». Non succede, ma se il Palermo chiamasse, un altro ex Bari potrebbe scendere di categoria? «Ci penserei, perché sono rimasto legato a questo ambiente». Queste le parole di Francesco Bolzoni, centrocampista ex Palermo, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport” in merito a un possibile ritorno in rosanero.