L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Francesco Bolzoni, ex centrocampista del Palermo: «Langella? Christian l’anno scorso in mezzo al campo alla fine era l’unico under, forse sapendo che poteva avere più occasioni ha fatto bene, soprattutto nel girone d’andata ha avuto una marcia in più. Secondo me può dare tanto anche al Palermo, gli va data fiducia, è un centrocampista completo, ha buona visione di gioco in fase offensiva e trova spesso il gol, come ha fatto domenica. Savoia come la Turris per il Bari? Abbiamo finito il girone d’andata a +11, poi si è avvicinata a +8, ma abbiamo ripreso le distanze, non ci a mai impensierito come potrebbe fare il Savoia con il Palermo. Penso che i rosanero allungheranno di nuovo, il campionato è duro e lungo, ma alla fine i valori vengono fuori, faccio il tifo per loro, lì ho lasciato tanti amici, poi mi sento sempre con il magazziniere e il fisioterapista, quindi mi tengo sempre informato».