L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Francesco Bolzoni, ex centrocampista del Palermo: «La Serie D non è facile per una squadra che deve vincere tutti costi. Ce ne siamo resi conto anche a Bari: perdi tre punti e gli altri prendono coraggio, inoltre tutte le squadre fanno trincea e rendono la vita complicata. Io credo che il Palermo può ripetere il cammino di inizio girone di andata, è una squadra fatta, completa, superiore a tutte, le avversarie non credo che potranno tenere il passo. Il Palermo alla fine verrà fuori alla grande. Bari? Noi l’anno scorso eravamo veramente forti, a naso, dico che noi eravamo un filo superiori».