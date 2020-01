L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Francesco Bolzoni, ex centrocampista del Palermo, in merito all’approdo in rosanero di Floriano: «Roberto, a Bari, ha fatto la differenza. In tante gare partivamo già sull’1-0, perché appena tocca palla e le squadre lasciano un po’ di spazio, lui salta l’uomo con grande facilità e vede la porta benissimo. Basta vedere quanti gol e assist ha fatto. E’ un lusso in questa categoria. Mi chiamò prima di firmare, gli ho detto che Palermo tornerà a grandi livelli ed è un club che, per blasone, in D va accettato».