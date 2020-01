L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno all’estero: “Il Manchester United lavora su un centrocampista d’attacco, capace di regalare assist e creatività a un club che – Pogba a parte (ma il francese è spesso infortunato) – ne ha pochissima. Due i nomi sul taccuino: Donny Van de Beek (20) dell’Ajax e James Maddison (23) del Leicester City. L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2022 e con i lancieri eliminati in Champions con un piccolo sforzo potrebbe anche arrivare subito: si parla dai 60 milioni in su. Secco il no del Leicester per Maddison. Chelsea al lavoro su un centravanti per sostituire Olivier Giroud (33) ma si pensa anche ad un esterno di qualità capace di avere un impatto immediato: piace Wilfrid Zaha (27) del Crystal Palace. Il desolante ultimo posto in classifica al termine del girone d’andata, chiuso a quattro punti dalla zona salvezza, ha convinto l’Espanyol a tornare con forza sul mercato. Per risolvere il mal di gol – appena 14 reti nelle prime 19 di campionato – la squadra di Barcellona ha deciso di realizzare l’acquisto più costoso della sua storia, mettendo sul piatto ben 22,5 milioni di euro per l’attaccante spagnolo del Benfica Raul De Tomas (25). L’ex canterano del Real Madrid ha già effettuato le visite mediche con il nuovo club, in attesa dell’ufficializzazione. Attivo anche il Celta, che avrebbe individuato nel sostituto ideale di Stanislav Lobotka (25), ormai a un passo dal Napoli, il centrocampista argentino Guido Rodriguez (25), che milita nell’America di Città del Messico. Sulle sue tracce anche il Betis Siviglia. Estimatori statunitensi, invece, per Gareth Bale (29), che sarebbe finito nel mirino dei Los Angeles Galaxy, alla ricerca di un nuovo giocatore simbolo dopo l’addio di Zlatan Ibrahimovic (38). Sul gallese, che pare aperto a un’ipotesi Major League, avrebbe chiesto informazioni anche l’Inter di Miami”.