L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Il Genoa, alla fine, l’ha spuntata. Restano ancora da limare gli ultimi dettagli, ma Vittorio Parigini (23), esterno offensivo destro in scadenza col Torino, è pronto a trasferirsi alla corte di Davide Nicola già in queste ore. Non ci sarà però il ritorno di Fabio Borini (28): il milanista è pronto a dire sì al Verona. Di contro, Antonio Sanabria (23) pare destinato a lasciare la città della lanterna, diretto a Ferrara, alla corte di Semplici. Il club estense, appurate le difficoltà per arrivare a Andrea Pinamonti (20) ha puntato dritto sul paraguaiano con passaporto spagnolo portato in Italia dal Sassuolo nel gennaio 2014. Ma non è tutto, perché ieri, dopo l’incontro con il Torino, è stata formalizzata un’offerta per Kevin Bonifazi (23), su cui resta forte l’interesse della Fiorentina. Il presidente Mattioli non ha dubbi: è pronto ad investire una cifra tra gli 11 e i 12 milioni – comunque lontana dai 15 richiesti dai granata, che in vista dell’impegno di Coppa Italia hanno messo in stand by il mercato – pur di garantire al suo allenatore il rinforzo sperato. Certo, superare la concorrenza dei viola, da cui arriva Bryan Dabo (27), non è cosa di poco conto. Finisce al Parma, invece, Jasmin Kurtic (31): l’accordo tra le due società è stato trovato ad una cifra intorno ai 4 milioni, bonus inclusi, decisivi per permettere ai ducali il sorpasso sulla concorrenza. Tornando al Genoa, un’operazione per la prossima stagione: può prendere Stefano Gori (26), portiere del Pisa, lasciandolo in prestito ai toscani.

SCAMACCA SUBITO. Il Sassuolo, ieri, ha visto bussare alla sua porta sia il Benfica che il Napoli. Il club azzurro ha messo nel mirino, per giugno, Jeremy Boga (23), che i neroverdi non valutano meno di 20 milioni, mentre i portoghesi vorrebbero sbaragliare subito la concorrenza per Gianluca Scamacca (21), in prestito all’Ascoli in Serie B. La prima offerta, 10 milioni più bonus, è stata rispedita al mittente. La Samp ha lavorato per riportare Lorenzo Tonelli (29) in blucerchiato: si chiude in giornata. Ma si era cautelata anche un altro jolly: Daniele Rugani (25), che la Juve potrebbe davvero far partire e sul quale ci sono stati sondaggi anche di Milane e Eintracht Francoforte. Dopo i problemi registrati con l’Atalanta per Simone Kjaer (30), i blucerchiati hanno cercato subito una alternativa. Si stanno, intanto, gettando le basi per il prolungamento di contratto di Andrea Bertolacci (29), che finalmente si è messo alle spalle i fastidi fisici che ne hanno condizionato l’avvio di stagione, mentre resta in piedi, in uscita, col Galatasaray la trattativa per Jeison Murillo (27). Il difensore colombiano potrebbe passare in prestito ai turchi.

LUTONDA E DEIOLA. L’Atalanta, che ha chiuso il passaggio di Musa Barrow (21) al Bologna incassando complessivamente 19 milioni (13 più 6 di bonus), oggi dovrebbe liberare – sempre ai rossoblù di Mihajlovic – Roger Ibanez (21) e intanto porta avanti contatti per Thierry Lutonda (19), terzino sinistro dell’Anderlecht. Il Lecce ha chiuso per Alessandro Deiola (24): prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Cagliari. Arriverà in città oggi pomeriggio. Adesso, si punta tutto su Koffi Djidji (27) che lo stesso presidente del club Saverio Sticchi Damiani ha confermato essere il primo obiettivo per la difesa, con Felipe (35) della Spal prima alternativa. Liverani, invece, ha chiesto Riccardo Saponara (28)”.