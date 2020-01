L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Milan. A sorpresa pure Pepe Reina è con la valigia in mano. L’esperto portiere spagnolo è a un passo dall’addio dopo aver trovato già un accordo di massima con l’Aston Villa, per circa sei mesi con opzione sulla stagione successiva. Manca ancora l’accordo definitivo con il Milan che in linea di massima dovrebbe lasciarlo partire e risparmiare quasi dieci milioni di euro lordi da qui a giugno 2021. Piatek ha richieste soprattutto dall’Inghilterra. Nelle scorse ore ci sono stati contatti concreti con emissari dell’Aston Villa e del West Ham, le due società maggiormente intenzionate a rinforzarsi a gennaio vista la difficile situazione in classifica. La squadra di Birmingham si è fatta avanti con alcuni intermediari per sondare il terreno, e per capire il prezzo richiesto dal Milan. L’infortunio del brasiliano Wesley ha portato gli inglesi ad allacciare rapporti con il procuratore del polacco, così com’è successo con il Tottenham. Lo stop di Harry Kane per diverso tempo ha indotto Josè Mourinho a chiedere un uomo in più in avanti e Piatek è nella lista dei desideri degli Spurs. La società di via Aldo Rossi ha dato il via libera per la cessione del polacco e si accontenterebbe di 30 milioni di euro, il minimo indispensabile per recuperare la spesa effettuata un anno fa per acquistarlo dal Genoa. I rossoneri per non registrare una minusvalenza a bilancio dovrebbero incassare almeno 28 milioni di euro, e nell’intenzione delle squadre inglesi la cifra sarebbe raggiungibile. I rossoneri infatti sperano di cederlo in Premier proprio per ottenere il massimo dal punto di vista economico, considerando il portafoglio sempre pieno dei club inglesi. Piuttosto sarà il giocatore a decidere la destinazione, perché le richieste non

Ultimi allenamenti in rossonero per Piatek, che sembra sempre più destinato alla cessione. Il Bayer Leverkusen è un’altra squadra interessata, e da ieri è emerso anche l’inserimento del Siviglia. Il club andaluso, chiusa la cessione di Dabbur all’Hoffenheim, cercherà di portare agli ordini di Julen Lopetegui un’altra punta e Piatek sarebbe sulla lista.