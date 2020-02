L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulle parole del ministro Spadafora, che aprono uno spiraglio sulla normalità per lo sport italiano: «Se i dati non ci danno indicazioni diverse potrebbe anche darsi che da lunedì non prorogheremo lo stop agli eventi sportivi nelle regioni coinvolte, dobbiamo vedere l’evoluzione di questi giorni – ha spiegato il Ministro – Se fosse necessario dopo domenica, lo faremo delimitando ancora di più le aree, non l’intera regione ma solamente le singole aree dove sono in corso i focolai. La salute dei cittadini italiani e’ un bene primario e viene prima di ogni partita importante e di ogni stadio pieno». Per questo fine settimana invece i provvedimenti restano in vigore. La federbasket ieri ha disposto la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile, mentre la federvolley già lunedì aveva «sospeso l’attività di gara ad ogni livello (campionati nazionali, regionali e territoriali) fino al 1° marzo. La federatletica ha rinviato a data da destinarsi i campionati italiani masters indoor in programma ad Ancona.