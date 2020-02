Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, dopo la decisione di chiudere le scuole e di annullare alcuni eventi a causa dell’emergenza Coronavirus, si sta sviluppando la possibilità che il virus possa avere degli effetti anche per quanto riguarda la partita, programmata per domenica, tra Palermo e Nola. I rosanero attendono perciò novità, in particolare se verranno prese decisioni dal ministro Spadafora, colui a cui spetta un’eventuale decisione in merito.