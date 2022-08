L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su Segre del Torino e il suo futuro al Palermo.

Il mercato in entrata è in fermento, ma quello in uscita registra alcune difficoltà non di poco conto. A cominciare dalla cessione di Jacopo Segre, complicata dagli ultimi giorni roventi legati alla situazione di Sasa Lukic. Il Toro avrebbe già trovato un accordo col Palermo, che al momento rimane congelato almeno fino alla gara contro la Lazio: domani infatti, il giocatore sarà ancora a disposizione di Ivan Juric.

Segre riflette sulla destinazione: abbraccerebbe molto volentieri i colori rosanero, ma alle giuste condizioni. La partenza del centrocampista, dunque, resta in stand by e si sbloccherebbe soltanto la settimana prossima. Così come l’eventuale approdo al Toro dell’attaccante classe 2004 Giacomo Corona, che arriverebbe sotto la Mole come rinforzo della Primavera guidata da Giuseppe Scurto. La concorrenza per Segre, poi, rimane alla finestra: Frosinone e Cagliari sono due club che stimano il ragazzo classe ’97, desideroso di trovare una continuità che agli ordini di Juric non avrebbe.