L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su Bari-Palermo e le parole di Mignani.

Il Bari farà il suo debutto in campionato al San Nicola in uno stadio in gran parte rinnovato, davanti ad una cornice di pubblico che, stando alle previsioni, dovrebbe superare quota 25000 spettatori, record stagionale per la B. Insomma, si prevede un’atmosfera da Serie A fra due squadre come Bari e Palermo. La gara è molto sentita dai baresi. «Già l’anno scorso – ha ricordato il tecnico Michele Mignani – abbiamo avuto la fortuna di vivere giornate meravigliose davanti a tanti tifosi. Sensazioni? C’è la voglia di regalare loro una immensa soddisfazione e da parte nostra di fare una grande partita, ma anche di portare punti in classifica».

L’anno scorso, in Lega Pro, la volata del Bari, verso la promozione in Serie B, iniziò dalla gara del Barbera. In attesa della chiusura del mercato, entrambe le neopromosse si sono affidati ai giocatori della vecchia guardia. A Parma i nove undicesimi della squadra biancorossa erano gli stessi protagonisti della cavalcata dell’anno scorso verso la Serie B. Dai suoi pretoriani il tecnico barese si aspetta «continuità nelle prestazioni, la voglia di lottare come è accaduto nelle due partite di Coppa Italia e nella prima di campionato a Parma». Per Mignani, però, questo Palermo è una incognita, per effetto del terremoto che ha interessato la panchina rosanero con Eugenio Corini che è subentrato al posto di Silvio Baldini.

«Che Palermo affronteremo lo capiremo solo stasera – ha affermato un dubbioso Mignani – Corini è arrivato da poco, ma ha fatto bene contro il Perugia, dando continuità al lavoro svolto in precedenza da Baldini. Adesso ha avuto una settimana di tempo per preparare la gara contro di noi e penso che nella sua testa vorrà aggiungere qualcosa di suo. Quindi posso solo dire che sicuramente saranno motivati e verranno qui per provare a fare risultato». La chiosa è per Corini: «Si è complimentato per l’organizzazione evidenziata della mia squadra? Io lo stimo, lui ha fatto molta Serie A, io no». Il tecnico genovese, intanto, è «felicissimo» di avere tutta la rosa a disposizione: Benedetti ha scontato il turno di squalifica; Ceter e Vicari sono tornati a lavorare in gruppo. Rispetto alla gara di Parma si prevede un solo cambio a centrocampo con l’innesto di Benedetti nel ruolo di mezz’ala destra e il conseguente spostamento di Maita nel ruolo di play al posto di Maiello.