Tuttosport: “Diritti tv, ecco il bando della Lega B: non c’è alcuna esclusività”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla questione diritti Tv in Serie B.

a Lega di Serie B ha recentemente pubblicato sul proprio sito l’offerta per i diritti televisivi delle partite di campionato, playoff e playout. I pacchetti offerti non prevedono l’esclusività, permettendo così a più emittenti di scegliere il pacchetto che più li interessa, con l’obiettivo di raggiungere una cifra complessiva pari a quella della scorsa stagione, quando Sky e Dazn portarono un totale di 36 milioni di euro nelle casse delle squadre di Serie B (26 milioni da Sky e 10 milioni da Dazn), poi equamente suddivisi tra i club.

Gazzetta dello Sport: “Serie B Diritti tv per 13 milioni, Sky e Dazn verso il sì. Ma la novità è Amazon”

Il pacchetto “dirette globali” per l’Italia, che prevede la trasmissione su digitale terrestre e/o satellite, streaming via Internet (OTT) e dispositivi mobili, ha un valore di 13 milioni di euro in caso di due licenziatari, 11 milioni per tre licenziatari, e 10 milioni per quattro o più licenziatari, cifre tutte da considerarsi al netto dell’IVA. Inoltre, c’è un costo aggiuntivo legato alla fornitura del segnale, che varia tra 1,2 e 3 milioni di euro, a seconda del numero di licenziatari.

La Lega B ha emesso un comunicato ufficiale per smentire una notizia diffusa da un organo di stampa che riferiva di un presunto conferimento gratuito dei diritti audiovisivi per il campionato 2024-2027 a un soggetto specifico. Ora, la Lega attende che i broadcaster presentino le loro offerte, con l’obiettivo di chiudere l’accordo in tempo per la prima giornata, in programma tra venerdì 16 agosto e domenica 18 agosto. Tuttavia, tra i club c’è pessimismo, e si teme che le prime 3-4 giornate possano rimanere senza copertura televisiva.

Lo scenario più probabile, come riportato recentemente, è che oltre a Sky e Dazn, anche Amazon Prime Video entri in gioco. Sky e Dazn continuerebbero a trasmettere per i loro abbonati, mentre Amazon Prime Video offrirebbe la possibilità di acquistare singole partite o pacchetti tramite un sistema pay-per-view, con la regia gestita dalla Lega B. L’obiettivo è raggiungere almeno i 36 milioni di euro della scorsa stagione, a cui si potrebbero aggiungere 5 milioni dai diritti internazionali e altrettanti dal Betting. Due anni fa, con l’accordo con Helbiz, si era arrivati a 45 milioni di euro, ma dopo il ritiro della piattaforma, furono Sky e Dazn a coprire il resto dell’importo.