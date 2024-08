Tuttosport: “Il Sassuolo va su Djuric. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Sassuolo sta lavorando per ingaggiare il centravanti Milan Djuric, 34 anni, nato in Serbia ma cresciuto in Italia dopo che la sua famiglia si trasferì a Pesaro nel 1991. Il club neroverde ha fatto una richiesta ufficiale al Monza, ma dovrà affrontare la concorrenza del Genoa, che sta cercando di rinnovare il suo attacco. Inoltre, il Sassuolo è interessato al portiere Andrei Radu, 27 anni, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e attualmente all’estero. Sebbene ci sia già un accordo con l’Inter, Radu sembra essere ancora incerto sul suo ritorno in Italia.

Nel frattempo, la Reggiana ha ufficializzato il ritorno in granata del fantasista Manuel Portanova, 24 anni, in prestito dal Genoa con obbligo di riscatto. Portanova aveva già giocato nella Reggiana, dove si era rilanciato nonostante una condanna in primo grado per violenza sessuale di gruppo nel dicembre 2022. Il giocatore potrà continuare la sua carriera calcistica finché non ci sarà un verdetto definitivo sulla sua vicenda giudiziaria.

Il Pisa ha messo a segno un importante colpo di mercato, acquistando per circa tre milioni di euro l’attaccante danese Alexander Lind, 22 anni, dal Silkeborg. Lind ha già collezionato 63 presenze e 18 gol nella Serie A danese, dopo aver completato la trafila nelle nazionali giovanili. Inoltre, il Pisa è in trattative avanzate con l’Atalanta per il difensore Giovanni Bonfanti, 21 anni, e domani è atteso in città l’esterno franco-algerino Mehdi Leris, 26 anni, di ritorno in Italia dopo aver giocato nello Stoke City in Championship. Il club toscano è anche interessato all’esterno d’attacco Luca Zanimacchia, 26 anni, in forza alla Cremonese, per sostituire l’infortunato Tomás Esteves. Si valuta anche l’acquisto di Lorenzo Carissoni, 27 anni, uno dei migliori terzini della scorsa stagione al Cittadella.

Il Cesena ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante olandese Sydney van Hooijdonk, 24 anni, figlio di Pierre, ex bomber del Feyenoord e della nazionale olandese. Il Bologna detiene il cartellino di van Hooijdonk, che ha giocato recentemente con Heerenveen (dove ha segnato 22 gol in Eredivisie) e Norwich (senza reti in 11 presenze in Championship). Il Cesena ha anche annunciato l’ingaggio del terzino sinistro Raffaele Celia, 25 anni, ex Ascoli, Spal e Alessandria.

Il Frosinone ha riunito i gemelli Oyono, entrambi terzini destri e nati in Francia da genitori gabonesi. Anthony, 23 anni, è con il club ciociaro dal gennaio 2022 e ha impressionato nella recente stagione di Serie A. Ora, il club ha acquisito anche il fratello Jeremy, che si è svincolato dal Boulogne, club della terza divisione francese.

Infine, la Cremonese sta promuovendo dal proprio settore giovanile Dachi Lordkipanidze, un mediano-trequartista georgiano classe 2005. Lordkipanidze, nato l’8 marzo e già nazionale Under 19, ha firmato un contratto triennale, segnando l’inizio della sua carriera da professionista.