Palermo, non c’è due senza tre: Verre torna in rosanero. La scheda di presentazione

Valerio Verre è pronto a scrivere il suo terzo capitolo con la maglia del Palermo. Il contratto in Lega è stato già depositato. Dopo la stagione in prestito nel 2013-14 e la breve parentesi nel 2023 da gennaio a giugno, il centrocampista classe ’94 diventa a tutti gli effetti un calciatore rosanero in quanto arriva a parametro zero dopo la rescissione contrattuale con la Sampdoria. Un ritorno lampo e sorpresa orchestrato dal direttore sportivo, Morgan De Sanctis, che ha deciso di puntare sull’esperienza e la qualità del giocatore romano per permettere a mister di Alessio Dionisi di avere a disposizione molte carte importanti da giocarsi per l’assalto alla Serie A.

LE TAPPE IN ROSANERO

Valerio Verre non ha bisogno di presentazioni. Nel 2013-14 arrivò dalla Roma con la formula del prestito e, con i suoi 5 assist in 20 presenze, contribuì al ritorno in massima serie del Palermo. In quell’annata il centrocampista aveva compiuto 20 anni a gennaio ma dimostrò comunque le sue qualità e la sua duttilità. Infatti mister Giuseppe Iachini, subentrato a inizio stagione a Gennaro Gattuso per via di una partenza deludente, lo impiegò in diverse zone del campo. Oltre nella zona centrale del centrocampo, Verre disputò qualche partita anche da trequartista e da seconda punta, rivelandosi dunque un jolly prezioso. L’anno dopo la Roma, proprietaria del suo cartellino, decide di girarlo nuovamente in prestito al Perugia, dove confermò le sua qualità.

Dopo diverse esperienze tra prestiti e cessioni a titolo definitivo, il classe ’94 ritorna nuovamente in Sicilia a titolo temporaneo ma dalla Sampdoria. Eugenio Corini consegnò le chiavi del centrocampo al suo nuovo rinforzo del mercato invernale di gennaio, che circa un mese dopo segnò quel famoso gol da centrocampo, nella sfida contro il Frosinone terminata 1 a 1, di cui i tifosi palermitani (e non solo) ricordano tutt’oggi per la bellezza della prodezza. Verre concluse la sua seconda e breve esperienza in rosanero con 14 presenze stagionali condite con due reti e tre assist ma, insieme al suo lavoro a centrocampo, non bastarono per ottenere la qualificazione ai playoff.

UN (TERZO) RITORNO PER PUNTARE IN ALTO

Il diritto di riscatto non esercitato dal Palermo, permise alla Sampdoria di ritrovarsi una pedina fondamentale per alzare la testa dopo la retrocessione in Serie B. Con mister Andrea Pirlo, Verre mette a referto 25 presenze nell’ultimo campionato cadetto fornendo 8 assist ai compagni e segnando un gol. Col nuovo progetto blucerchiato, orchestrato dal nuovo direttore sportivo, Pietro Accardi, il giocatore e il club ligure decidono di risolvere il contratto.

Dopo circa un mese trascorso da svincolato, il calciatore romano diventa una ghiotta occasione per De Sanctis, che conduce una trattativa a sorpresa per riportarlo a Palermo, stavolta definitivamente. Alessio Dionisi avrà a disposizione un giocatore che la piazza la conosce benissimo e ci ritorna da più esperto e con qualità già consolidate e note agli addetti ai lavori. La concorrenza non mancherà sicuramente, ma Valerio Verre ha le carte in regola per condurre nuovamente la piazza in Serie A. L’ex tecnico del Sassuolo può dunque contare sulla preziosa duttilità e sui piedi pregiati del suo nuovo acquisto, pronto a dare il suo contributo per fare gioire i tifosi rosanero.

Questo ritorno non è solo una questione tecnica, ma anche emotiva: Verre ha sempre dimostrato un forte legame con la città e la squadra, e i tifosi non vedono l’ora di vederlo di nuovo in campo al “Renzo Barbera”. La sua esperienza e la sua versatilità potrebbero rivelarsi fondamentali per le ambizioni del Palermo in questa stagione di Serie B, dove l’obiettivo dichiarato è quello di lottare per un posto ai vertici della classifica. Con l’arrivo di Valerio Verre, il Palermo si assicura un centrocampista di grande qualità e personalità, pronto a dare il suo contributo e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in rosanero. Non resta che attendere il suo debutto per vedere come si inserirà nei meccanismi della squadra e quale impatto avrà sul campionato.