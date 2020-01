Il calciomercato di Serie B è entrato nel clou, tante le trattative che stanno avvenendo in queste ore, l’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Per rispondere al Benevento, che ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo di Gabriele Moncini dalla Spal (contratto di tre anni e mezzo con opzione fino al 2024), il Frosinone ha mosso passi concreti per Matteo Ardemagni. Il centravanti di scuola milanista, 106 reti in Serie B, lascerà l’Ascoli per il club laziale, con cui allungherà il contratto di un anno, andando fino al 2022. Il percorso inverso verrà invece compiuto da Marcello Trotta, che cerca il rilancio in bianconero dopo un 2019 senza reti in campionato. La giornata odierna può essere decisiva per concludere lo scambio. Alla ricerca di una punta anche il Cittadella: piace Erik Lanini, che ha iniziato la stagione in Serie C nella Juventus U23. Luca Vido è conteso da varie squadre della B: la Cremonese sembrava aver mostrato l’interesse più concreto, ma i grigiorossi sarebbero stati superati dal Pisa. Un intreccio particolare tra due club si sono incrociati già su Danilo Soddimo, che può lasciare Cremona per il club toscano, e Francesco Lisi, richiesto dai lombardi, ma sul quale il Pisa ha fatto muro. Per l’attacco, la Cremonese potrebbe andare su Massimo Coda, ormai in uscita dal Benevento, con cui non ha rinnovato il contratto in scadenza a fine giugno. Non c’è soltanto Trotta sul taccuino di un Ascoli particolarmente attivo. Per l’attacco, i marchigiani seguono l’azzurrino Giacomo Raspadori, attaccante che il Sassuolo è pronto a scendere in B (è interessato anche l’Empoli). A centrocampo, il nuovo regista potrebbe essere Davide Di Gennaro, poco impiegato nella Juve Stabia, l’alternativa è Daniele Sciaudone, che non avrebbe digerito il cambio di modulo del Cosenza (con il 3-4-3), anche se il club calabrese vorrebbe evitare la sua partenza. Intanto l’Ascoli è stato contattato dal Napoli per Nikola Ninkovic: l’offerta è di 2 milioni di Euro, e il serbo verrebbe girato al club gemello, il Bari. A lasciare l’Ascoli sono Salvatore D’Elia e Alberto Gerbo: il difensore e il mediano sono diretti al Livorno, anche se per Gerbo si è registrato un tentativo del Crotone. Il Pisa vuole il granata Vincenzo Millico per l’attacco e nel frattempo pesca sul mercato degli svincolati: è vicino l’accordo con il 33enne difensore ex interista Marco Andreolli. E dal nerazzurro dell’Inter a quello del Pisa dovrebbe passare, in prestito, anche il portiere Vladan Dekic. Il Trapani definisce l’acquisto in prestito di Alessandro Buongiorno, ventenne difensore del Torino. Nelle prossime ore la Salernitana deciderà se adottare provvedimenti nei confronti di Alessio Cerci, che il 19 dicembre aveva pubblicato sui social la diagnosi del suo infortunio: scadono oggi, infatti, i termini per attivare il collegio arbitrale. L’ex granata potrebbe essere multato, ma la rottura con il club campano sembra definitiva. Il Perugia, infine, continua a trattare per Felipe, veterano della Spal, richiesto da Serse Cosmi per rinforzare la difesa.