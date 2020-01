Il calciomercato di Lega Pro entra nel vivo, tante le operazione che potrebbero definirsi nelle prossime ore. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Per la serie a volte ritornano, il bomber di Latisana, Luca Zamparo, saluta il Rimini, dove era in prestito dal Parma, società proprietaria del cartellino, dopo averlo preso la scorsa estate dalla Reggiana, dove aveva realizzato 21 gol in 31 gare in Serie D. Zamparo, liberandosi da ogni vincolo con il Parma, firma fino al 2023 con la Reggiana del tecnico Massimiliano Alvini, grande rivelazione del girone di andata, ora con una freccia in più a propria disposizione per cercare il doppio salto dalla D alla B. nel bel giro di attaccanti, arriva una punta anche per il Padova che preleva Francesco Nicastro dal Catanzaro, mentre la Pianese ottiene dal Milan l’attaccante Riccardo Forte che era al Piacenza. Al Modena la punta Giacomo Raspadori dal Sassuolo e il centrocampista Mattia Muroni dall’Olbia. L’interno Giordano Trovade dell’Alto Adige nel mirino della Virtus Verona, che lavora per avere l’attaccante nato in Germania a Colonia Davis Curiale dal Catania, che interessa anche al Rimini, che se non riesce ad avere Lorenzo Sorrentino del Gubbio, andreb

be su Giancarlo Malcore della Pergolettese, che a questo punto non farebbe più partire Elia Bortoluz richiesto dalla Pro Sesto che punta a vincere la D. Il Catania cede l’interno Giuseppe Fornito al Rende e ufficializza la punta Alessio Curcio dal Vicenza, al Padova Gianluca Litteri dal Cosenza, al Gozzano il difensore Luka Dumancic dal Lecce. Gran colpo del Carpi che prende il difensore slovacco Atila Varga (’96) dal Siena, che potrebbe cedere agli emiliani anche il difensore Carmine Setola. All’Arzignano il centrocampista Riccardo Calcagni dal Pontedera. Al Ravenna l’interno ghanese Eklu Shaka Mawuli dalla Spal. La Casertana si assicura il portiere Michele Cerofolini della Fiorentina. Virtus Francavilla ad un passo dal centrocampista Simone Franchini del Cesena. Alla Reggina il difensore Daniele Liotti dal Pisa. All’Avellino il difensore Francesco Bertolo dal Picerno. Irpini ad un passo dall’avere il centrocampista Antonio Romano dalla Pianese. Picerno che farà uscire l’interno della Bosnia Erzegovina Mario VrdolJak osservato attentamente da Olbia e Giana, sardi che per l’attacco pensa a Riccardo Martignago del Teramo, dove può tornare Lorenzo Pinzauti dal Novara, gli abruzzesi vogliono anche il difensore Pietro Visconti. La Pro Vercelli cede in Serie D due difensori: al

Casarano Pasquale Tedone, rientrato dal prestito alla Fermana, al Casale Andrea Pisaniello. Saluta il Fossano e sale in Serie C al Bisceglie il trequartista Riccardo Romani top scorer dei cuneesi con 8

reti (2 realizzate su rigore), pugliesi anche sull’esterno offensivo Giancarlo Lisai del Lecco. L’interno Mattia Cozzari rescinde il proprio contratto con il Rimini.