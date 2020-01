Sta entrando nel clou il calciomercato di Serie A, dopo la partenza col botto con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, l’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione su tutte le trattative. Patrick Cutrone si conferma il principale obiettivo della Fiorentina per completare l’attacco ma la trattativa con il Wolverhampton si è al momento raffreddata non solo per le richieste del club inglese (non meno di 22 milioni con obbligo di riscatto) che non collimano con la proposta viola (due per il prestito oneroso senza obbligo ma con diritto a 1518) ma pure perché la società viola deve prima decidere il destino di Pedro sul quale c’è l’interesse di molte squadre, in primis Gremio e Flamengo. Al riguardo è atteso a giorni il suo agente Marcio Giugni. Per la difesa resiste la candidatura di Bonifazi (favorito su Juan Jesus ma il Toro dovrà abbassare le pretese), per il centrocampo piace sempre Duncan del Sassuolo ma si stanno valutando le sue condizioni dopo l’infortunio. In uscita si cercano destinazioni per Thereau ed Eysseric mentre il giovane Ranieri è conteso da Empoli, Pescara e Cremonese Il Lecce si è scatenato sul mercato. D’altronde la sconfitta interna con l’Udinese ha spinto la dirigenza salentina ad accelerare le operazioni per rinforzare l’organico. E così viene segnalato vicinissimo l’acquisto di Deiola dal Cagliari, in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei sardi. Nell’affare potrebbe rientrare anche Ionita (il Cagliari chiede 3 milioni), altro centrocampista che piace tanto a Liverani. Passi avanti poi per il tesseramento di Riccardo Saponara in uscita dal Genoa. L’Empoli ha offerto tre milioni per La Mantia. Salutato senza troppi rimpianti Mattia Destro passato al Genoa, il Bologna cerca un nuovo attaccante che possa ricoprire il ruolo di centravanti. Fin qui Palacio è stato il miglior marcatore con Riccardo Orsolini ma un bomber che dia qualchecertezza in più è tra i desideri di Sinisa Mihajlovic. Il club di Saputo avvrebbe innescato un’operazione da 23-24 milioni con gli orobici che coinvolgerebbe la punta Musa Barrow (c’è anche il Torino) e il giovane difensore Ibanez. Accelerata decisiva poi per Emanuel Vignato del Chievo. I rossoblù vogliono puntare forte sul talento classe 2000e a tal proposito possibile che l’arrivo a Verona di Ongenda (classe ‘95, del Botosania) chiuda l’operazione. Per la difesa resta vivo l’interesse per Juan Jesus della Roma. Per la fascia sondaggio per il talentuoso Alessandro Tripaldelli ora al Sassuolo, sul talentino orbitano anche Fiorentina e Genoa. Intanto Federico Santander ha un’offerta dalla Turchia, dal Besiktas, che il Bologna potrebbe accettare. La Samp torna su Lorenzo Tonelli (Kjaer vuole il Milan) e tenta Fabio Borini (seguito anche Da Genoa e Crystal Palace). La Spal ieri ha ceduto Gabriele Moncini al Benevento per una cifra attorno ai quattro milioni di euro ed è andata subito alla carica con il Venezia per assicurarsi il cartellino del fantasista Mattia Aramu. Oggi previsto un incontro con il Torino per Kevin Bonifazi e Jasmin Kurtic, su quest’ultimo c’è anche il Parma. Si avvicina il centrocampista Dabo della Fiorentina e per l’attacco si pensa ad Antonio Sanabria del Genoa dopo i problemi sorti tra la società ligure e l’Inter riguardo ad Andrea Pinamonti anche se il sogno resta Gregoire Defrel del Sassuolo (su cui c’è anche la Samp). Luka Bogdan, difensore del Livorno, resta un’idea del Brescia. Ieri il centrocampista Simon Skrubb ha sostenuto le visite mediche e si è messo subito a disposizione di Eugenio Corini. L’Udinese si prepara alle cessioni di Teodorczyk, interessava al Parma ma ha mercato in Polonia, e Sierralta destinato a tornare all’Universidad Catolica.