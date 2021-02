Il Palermo è reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Bisceglie e adesso deve trovare continuità anche in trasferta. Fuori dalle mura del Barbera, la squadra di Boscaglia ha raccolto veramente poco, l’ultima vittoria risale al match contro la Cavese, deciso da un colpo di testa di Rauti allo scadere. Ora il Palermo vuole invertire il trend, anche perché la qualificazione dai playoff passa anche dai match fuori casa. E una mancata qualificazione vorrebbe dire una stagione obiettivamente fallimentare. Di contro ci sarà la Turris che non sta vivendo un gran periodo di forma, ma è pur sempre un’avversaria diretta nella lotta ai playoff. Ilovepalermocalcio presenta le ultime e le probabili formazioni di Turris-Palermo.

ULTIME TURRIS: La squadra campana non sta vivendo un grande periodo, è reduce da ben 4 sconfitte e 1 pareggio, e la posizione del tecnico Fabiano è sempre più in bilico. Potrebbe essere decisivo il match contro il Palermo. Nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Monopoli, il tecnico potrebbe confermare il classico 3-5-2. In porta ci sarà Abagnale, davanti a lui linea a 3 formata da: Lorenzini, Di Nunzio e Reinone. Centrocampo molto folto, sulle fasce imperverseranno Esempio e Ferretti, quest’ultimo neo acquisto della società campana che avrà il compito di sostituire lo squalificato Da Dalt. Linea mediana a tre con Romano, Signorelli e Carannante. In avanti la coppia d’attacco formata da Persano e Giannone.





ULTIME PALERMO: I rosanero, come detto, vogliono dare continuità dopo la vittoria per 3-1 contro il Bisceglie. Boscaglia dovrà rinunciare agli infortunati Odjer, Santana, Doda e Almici, oltre che allo squalificato Luperini. Il tecnico gelese con ogni probabilità schiererà un 4-3-3. In porta ci sarà il confermatissimo Pelagotti, nonostante il grossolano errore contro l’Avellino di qualche settimana fa. Davanti a lui quartetto formato da Accardi, Somma, Marconi e Crivello, con l’ex Monza che ritorna dal primo minuto dopo l’infortunio. A centrocampo confermati De Rose e Palazzi, mentre l’ultimo posto se lo gioca Martin con Broh. Anche nel tridente c’è un ballotaggio, Rauti e Kanoutè si giocano il posto, per completare l’attacco con Lucca e Valente.

ARBITRO: A dirigere il match sarà il signor Paolo Bitonti di Bologna. Il primo assistente sarà Luca Feraboli di Brescia, il secondo Alessandro Maninetti di Lovere. Infine il quarto uomo designato sarà Giorgio Vergaro di Bari.

PROBABILI FORMAZIONI:

TURRIS (3-5-2): Abagnale, Lorenzetti, Di Nunzio, Reinone; Esempio, Romano, Signorelli, Carannante, Ferretti; Persano, Giannone. A disp: Lonoce, Barone, D’Ignazio, Lame, Loreto, Pitzalis, Brandi, Esposito, Alma, Ventola, Longo, Fabiano, Franco, Tascone. All. Fabiano

PALERMO (4-3-3): Pelagotti, Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Martin, De Rose, Palazzi; Rauti, Lucca, Valente. A disp: Fallani, Corrado, Marong, Silipo, Floriano, Lancini, Peretti, Saraniti, Kanoute, Broh. All. Boscaglia.

BALLOTTAGGI:

Martin-Broh 60 %-40 %, Rauti-Kanoutè 55%-45%