Intervenuto ai microfoni di “Tuttoavellino.com”, Giuseppe Fella, attaccante dell’Avellino, ha parlato del campionato della squadra di Piero Braglia. Ecco le sue parole:

«E’ un Avellino che è al secondo posto ed è quello che conta. Non siamo belli? L’importante è vincere, siamo lì, ce la giochiamo con tutti, poi se non piacciamo, non ce ne frega, basta vincere. Un derby è sempre un derby poi, abbiamo inoltre giocato con condizioni meteorologiche allucinanti, il primo tempo eravamo controvento, poi nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Bravo anche Forte su un paio di situazioni.





E’ un secondo posto che vale tantissimo, anche perchè abbiamo avuto enormi difficoltà verso novembre-dicembre, quando ci allenavamo in 10. Quindi è un secondo posto meritato, ma non ci montiamo la testa. Pensiamo alla squadra e arrivare il più in alto possibile, non mi interessa quanti gol faccio, l’importante è fare bene, poi magari ai playoff tutto è possibile».