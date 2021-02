Nella giornata di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha presenziato al match Gubbio-Fermana dopo le croci esposte contro il club eugubino. Ecco le sue parle riportate da “Tuttoc.com”:

«Per me era normale venire oggi a Gubbio. Il motivo credo che sia abbastanza evidente e chiaro. Tra le altre cose ho potuto parlare, e lo ringrazio, col capitano dei Carabinieri. Gli ho augurato buon lavoro sperando che con tutta la sua professionalità arrivi ad assicurare alla giustizia coloro i quali hanno macchiato la maglia, la squadra e la città con questo inaccettabile atto.





Sono venuto qui per star vicino ai dirigenti del Gubbio e per far sapere a loro che la Lega è con loro. Questi episodi fanno male al calcio e non hanno alcuna giustificazione. Fra le altre cose la società non sta andando male, la squadra nemmeno. Non c’è nemmeno la possibilità di accampare scuse. Il vero colpo è fatto al calcio e questo è veramente inaccettabile. Per cui dobbiamo farci carico di una cosa di questo genere lavorando per far sì che episodi del genere non si verifichino».