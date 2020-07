In casa Turris tiene banco la questione stadio, il club continua a ricevere una raffica di “no” sulla concessione di altri impianti. La società campana ha un disperato bisogno di indicare uno stadio a norma per potersi iscrivere alla prossima Serie C. Secondo “Tuttoturris.com” anche terminare i lavori al Liguori in tempo per settembre non salverebbe la Turris. Il motivo è una negligenza relativa alla pratica per il rilascio della certificazione sull’omologazione del manto erboso artificiale (FIFA Quality Pro), inoltrata con colpevole ritardo. Tale pratica, infatti, richiedi tempi lunghi e andava avviata molto prima, come aveva ricordato l’ingegnere Vigiani, rappresentante della Lega Pro, nell’ultimo sopralluogo effettuato al Liguori a metà giugno, soprattutto perché l’installazione del sintetico era già avvenuta da 10 mesi.