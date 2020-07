Come riporta “Repubblica.it” dopo aver superato il coronavirus, Rosa Manganati – 74enne di Grontardo, nel Cremonese – oggi ha perso la sua lotta contro il cancro, di cui era ammalata da tempo. Era stata protagonista, insieme al marito 77enne, Giorgio Franzini, di uno degli incontri a sorpresa più commoventi di tutta l’emergenza Covid. Le foto dei loro abbracci condivisi sui canali social dell’Ospedale Maggiore di Cremona, infatti, avevano commosso tutti lo scorso aprile, quando Giorgio e Rosa, dopo mezzo secolo di matrimonio, si erano separati per due settimane per aver contratto il virus. Il primo a essere ricoverato per una polmonite nel reparto di Ginecologia del nosocomio – trasformato in reparto Covid – era stato Giorgio che, dopo qualche giorno aveva confessato al personale di sentire la mancanza della sua amata. Nel frattempo veniva ricoverata anche Rosa, ma nel reparto di Chirurgia Multispecialistica. Nei primi giorni Giorgio era rimasto ignaro delle condizioni della moglie, perché il figlio Edoardo non voleva farlo preoccupare.