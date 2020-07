A tenere banco in quel della capitale è il futuro del club giallorosso, con Pallotta alle prese con varie trattative. Tra gli interessati ci sarebbe anche un fondo sovrano del Kuwait, con l’emiro Fahad Al-Baker che ai microfoni di HDA Tv ha rivelato di un’offerta fatta per un club italiano. «Ho formulato una prima proposta che è stata accettata. Ora dovremo valutare i dettagli. Non posso fare il nome perché quotata in borsa. Il valore si aggira sui 400 milioni di euro»