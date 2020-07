Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale Sandro Pochesci è molto più di un’idea per la panchina del Foggia. Nelle scorse ore i contatti tra l’ex allenatore di Ternana, Casertana e Bisceglie e la dirigenza rossonera sono proseguiti tra la Sardegna e il Lazio, registrando dei passi in avanti e il gradimento di Pochesci al progetto.