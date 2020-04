Una lite dettata dall’esasperazione per il lockdown stava per finire in tragedia a Rayong, in Thailandia, dove un turista inglese ha scaraventato la moglie dal settimo piano: fortunatamente la donna, una thailandese, è atterrata sul terrazzo dei vicini ed è riuscita a cavarsela con una frattura all’anca e un polso slogato. Teatro della follia è stato un condominio dove Dave Mitchell, 46 anni, era costretto in casa insieme alla moglie Sukanda, 56 anni. I vicini li hanno sentiti urlare e litigare: in preda a un raptus di follia, l’uomo ha spinto la donna giù dal balcone. Ad aiutare la vittima sono stati i vicini che hanno assistito alla scena e hanno chiamato la polizia. La donna, rimasta cosciente, è riuscita a trascinarsi fino a un vicino ospedale, mentre l’uomo si è barricato in casa.