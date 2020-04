La Liga ha approvato il protocollo sanitario fornito dal ministero della Salute per la ripresa del calcio. Stando a quanto riferito da “AS”, Javier Tebas, presidente della Federcalcio spagnola, ha aderito al documento con tutte le norme da rispettare per poter tornare a giocare. Lunedì 4 maggio le squadre potranno di nuovo allenarsi, mentre nel mese di giugno si scenderà in campo per portare a termine la stagione. Domani ci sarà un altro incontro tra il Consiglio superiore dello Sport e l’Assocalciatori spagnola , per poter risolvere gli ultimi dubbi a riguardo, ma salvo complicazioni lunedì le squadre potranno ritrovarsi nuovamente presso i centri sportivi.