Tudor, dopo il gelo lo ha convinto a restare | A sorpresa firma il rinnovo: in casa Lazio è tempo di brindisi

Dopo il gelo sul rinnovo finalmente Tudor lo ha convinto. La società punta a un triennale e un ruolo centrale nel progetto.

Dopo tanti momenti di crisi, tra esoneri e sconfitte nei derby, uscite infelici e addii pesanti, in casa Lazio sembra essere tornata la serenità. Ci ha pensato Tudor a riportare tutti con i piedi per terra, con la più semplice delle soluzioni: vittorie. I biancocelesti hanno messo a segno infatti 4 vittorie nelle ultime 5 partite di Serie A (sarebbero 5 considerando l’impresa sfiorata nella semifinale di ritorno contro la Juventus).

E il nuovo tecnico avrebbe anche convinto una serie di giocatori in crisi a rinnovare per la prossima stagione, trasformandoli da relegati in panchina a protagonisti in campo. È l’effetto che può generare il cambio in panchina, e stavolta Lotito ha avuto ragione, almeno fino a questo momento.

La squadra sembra essersi compattata attorno all’ex Marsiglia, arrivato nella Capitale tra tanta diffidenza e qualche risultato negativo, ma ormai saldamente al comando della nave. Insieme a lui la prossima stagione potrebbero rimanere anche quei calciatori fino a questo momento in bilico. Ecco chi si è guadagnato la riconferma, e la società punta al rinnovo triennale.

Lazio, si punta al rinnovo di contratto dopo la cura Tudor

La “cura Tudor” che ha fatto bene alla classifica e all’ambiente potrebbe portare benefici anche a qualche singolo. Dopo le dichiarazioni di Luis Alberto, che avevano gettato tante ombre sulla Lazio, sono emersi nuovi leader tecnici. A partire da Castellanos, rinfrancato dalla doppietta – seppur inutile – contro la Juventus, ma anche Isaksen, e Kamada.

Il giapponese nello specifico è uno dei più in forma tra i biancocelesti e sta diventando un punto fisso del centrocampo di Tudor. Nell’era del nuovo tecnico Kamada ha giocato con una media di 88 minuti a partita, contro i 30 dell’era Sarri. La scorsa estate nel contratto siglato dal giapponese, c’è anche un’opzione per il rinnovo triennale, che adesso sembra veramente una formalità.

Lazio, blindato il centrocampo

Tudor punta a blindare i suoi fedelissimi del centrocampo, in attesa di buone notizie sul mercato. Con un reparto offensivo da rifare, visti gli imminenti addii di Felipe Anderson e Luis Alberto – che ha dichiarato di voler rescindere il proprio contratto – e quello probabile di Immobile (in uno scambio con il Napoli per arrivare a Simeone) le certezze rimangono sulla mediana. A partire da Cataldi, ma anche Guendouzi, escluse le polemiche in allenamento tra il francese e il nuovo tecnico sembra essere tornata finalmente la pace.

La conferma di Kamada sembra dunque il primo tassello per la Lazio del futuro, e adesso la società si muoverà per rinnovare il giapponese per altri tre anni.