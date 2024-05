De Ligt da non credere, il prossimo anno lo rivedremo qui: ”Voglio tornare” | Trattativa avviata e accordo vicino

Il centrale difensivo olandese è ormai pronto a vestire di nuovo la maglia del suo vecchio club, come affermato nelle sue dichiarazioni.

A luglio prossimo saranno passati già due anni da quando Matthijs de Ligt ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Bayern Monaco. Il centrale olandese se ne andò da Torino per provare una nuova esperienza dopo tre stagioni in bianconero.

In Baviera ultimamente il classe 1999 sembra aver ripreso i ritmi di un tempo, anche se nei mesi scorsi ha vissuto momenti difficili, che lo avevano escluso spesso e volentieri dai titolari e relegato in panchina.

E’ forse anche per questo motivo che nelle scorse ore il 24enne ha rilasciato alcune dichiarazioni dove ha affermato a chiare lettere di voler dare ritorno nel suo vecchio club, lasciando senza parole sia i suoi tifosi attuali che quelli di un tempo.

Decisione presa per il difensore

Nelle ore precedenti alla sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, de Ligt ha rilasciato una lunga intervista al canale ufficiale dell’Ajax, sua vecchia squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

Il calciatore a sorpresa ha ammesso a chiare lettere che gli manca tanto giocare per i Lancieri, e che un giorno, magari quando sarà più in la con l’età, spera di ritornarci.

Le parole di de Ligt

”L’Ajax ti manca sempre! Sono cresciuto con i ragazzi che erano in squadra. In totale ho giocato 10 anni qui, quindi è normale che mi manchino tutte le persone che ho conosciuto. Ancora seguo l’Ajax naturalmente. La cosa che più mi manca di quello spogliatoio è che eravamo tutti amici, c’era un giusto mix. Mi mancano quei tempi, per forza. Quest’anno è la prima volta che arrivo in semifinale di Champions dai tempi dell’Ajax, quell’anno avevamo vinto pure la coppa nazionale e l’Eredivise”.

”Ci siamo divertiti insieme e abbiamo riportato il club nella mappa europea, sarebbe strano non riguardare indietro con un senso di nostalgia. Una grande stagione come quella, assieme ai ragazzi con cui sono cresciuto, penso capiti una sola volta nella vita. E’ stato un successo dietro l’altro, grandioso. Ho giocato tre anni in prima squadra, un periodo relativamente breve, credevo potesse essere più lungo. Se avessi l’occasione di tornare all’Ajax, mi piacerebbe farlo. Non è possibile saperlo, tutto può succedere! Dovessi decidere oggi, mi piacerebbe”.