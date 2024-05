Rottura totale col Milan, arriva la chiamata del Real Madrid | Fatte fuori tutte le pretendenti in Serie A

Con il Milan è ormai rottura totale, arriva la chiamata del Real Madrid a sorpresa: concorrenza in Serie A gelata.

Il Milan deve fare i conti in questo finale di stagione non solo con i pochi obiettivi sportivi rimasti (secondo posto a qualificazione Champions League ormai aritmeticamente raggiunta), con il mercato in entrata e quello in uscita, ma anche con l’umore di un ambiente al momento piuttosto depresso (calcisticamente parlando).

Dalla dirigenza i tifosi si attendono un grande colpo, ma sarebbero in questo momento proprio i vertici del club a deludere la piazza. C’è la grana Pioli, che non è ancora stato sostituito nonostante il suo addio pare sia ormai certo. Ma ci sono anche dei calciatori che non stanno concludendo nel migliore dei modi la stagione.

Stiamo parlando di stelle della squadra che hanno contribuito in questi anni a riportare i rossoneri ai vertici del calcio nazionale e internazionale. Le attenzioni del Real Madrid sarebbero finite nuovamente su uno dei leader dello spogliatoio, che però negli ultimi mesi è parso piuttosto insoddisfatto.

Milan, il Real Madrid spaventa ancora: uno dei big nel mirino dei blancos

Real Madrid e Milan in questi anni hanno dimostrato grande collaborazione e rapporti ottimi. Per molti merito di Paolo Maldini, anche se probabilmente nemmeno la presenza di Carlo Ancelotti a Madrid ha fatto male. Insomma, i due club sono abituati a intavolare trattative ma in estate le merengues potrebbero trasformarsi nell’incubo dei tifosi rossoneri.

I fari infatti dalla Spagna sono sempre puntati su Theo Hernandez. Il francese, scuola Real, era arrivato nel 2019 a Milano ma adesso i blancos pare siano intenzionati a portarlo casa. Per la fascia sinistra Ancelotti non stravede per Mendy, e starebbe cercando di portare in Liga Alphonso Davies. Qualora dovesse saltare questo trasferimento però, il Real è pronto a virare proprio su Theo.

Milan, Furlani blinda i big

La scorsa settimana lo stesso Furlani era intervenuto pubblicamente per blindare le tre stelle del Milan, finite ripetutamente sui giornali in trattative di mercato, ossia Maignan, Leao e Theo Hernandez. Lo spagnolo, capitano dei rossoneri secondo in gerarchie solo a Calabria, ha vissuto mesi difficili tra l’eliminazione con la Roma e il derby perso che sembrano aver pesato a livello psicologico su un giocatore che – finale del Mondiale 2022 insegna – tende ad accusare i postumi di delusioni importanti.

Adesso per fortuna del francese rimangono 3 partite di campionato che potrà utilizzare per riconciliarsi con l’ambiente e con i tifosi di San Siro, ritornando dalla squalifica davanti al suo pubblico dopo la brutta espulsione del derby.