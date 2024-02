Tripletta Inter, il club comunica il nuovo colpo | Contratto di due anni e mezzo

Affare ufficiale da parte dei nerazzurri, che si assicurano un grande rinforzo di mercato il quale ha firmato un accordo fino al 2026.

L’Inter sta vivendo una grande stagione. Dopo il successo nello scontro diretto con la Juventus il tricolore pare sempre più a portata di mano. Il gran lavoro della dirigenza infatti si sta facendo sentire, e la rosa a disposizione di Simone Inzaghi pare nettamente superiore rispetto a quella delle altre squadre concorrenti.

Quest’opera di programmazione in casa nerazzurra infatti continua anche a calciomercato chiuso. Nelle scorse ore l’ad Beppe Marotta ha praticamente ufficializzato l’arrivo al termine del campionato in corso di Piotr Zielinski a parametro zero. Un centrocampista di grande livello, in grado di fare la differenza, e che la società meneghina non pagherà nemmeno un euro proprio grazie alla capacità dirigenziale di fare questi colpi importantissimi.

Tuttavia il polacco del Napoli non è l’unico affare in dirittura d’arrivo in casa interista. Anzi, un altro elemento importante ha già firmato ufficialmente un contratto con la Beneamata, con cui si è legata per i prossimi due anni e mezzo. La trattativa è andata in porto e di recente l’Inter ha emanato anche il comunicato ufficiale.

Il comunicato del club meneghino

Nelle scorse ore l’Inter Women ha ufficializzato l’acquisto di Marija Ana Milinkovic, difensore bosniaco del 2004. La giovane era in forza al SFK 2000 Sarajevo, e ha posto la firma su un contratto che la legherà alla Beneamata fino al 30 giugno del 2026. La società interista ha emanato un comunicato ufficiale proprio per annunciare il nuovo acquisto.

Un rinforzo importante dunque per le nerazzurre, sia per il presente che in prospettiva futura, visto la sua giovane età. Quello della 19enne è il terzo colpo di mercato del Biscione nella finestra di calciomercato invernale. Infatti prima di lei sono arrivate a Milano Annamaria Serturini dalla Roma e Lina Magull dal Bayern Monaco.

Le nerazzurre puntano in alto

Con questi tre nuovi innesti la rosa a disposizione di Rita Guarino è sempre più completa, e il salto di qualità potrebbe essere prossimo.

Le nerazzurre al momento si trovano al quarto posto in classifica nella Serie A femminile, e la vetta pare già troppo lontana, ma continuando in questo modo e mettendo a disposizione dell’allenatrice sempre maggiori rinforzi di livello nella prossima stagione puntare allo scudetto potrebbe essere una cosa fattibile.