Torna Jorginho, accordo a sorpresa | Il centrocampo lo affidano a lui: nel suo futuro la Serie A

Jorginho pronto a tornare in Serie A, dopo quasi 8 anni di Premier League. Colpo a sorpresa per accaparrarsi il centrocampista.

Sono stati anni di alti e bassi per Jorginho quelli trascorsi in Premier League. Il classe 1991 ha affrontato un grande salto in avanti nel 2016, emigrando dalla Serie A alla Premier League, da Verona a Napoli, fino al Chelsea. Il suo trasferimento da Napoli a Londra era valso 57 milioni di euro per le casse dei partenopei, ma poi in Inghilterra qualcosa sembra essersi inceppato per il più contestato dei rigoristi azzurri. Difficoltà che potrebbero portarlo verso un possibile ritorno nella sua patria calcistica.

Dopo la sua partenza dal Napoli nel 2018, Jorginho è diventato una figura chiave nel centrocampo del Chelsea sotto la gestione Sarri, ma dopo l’approdo all’Arsenal nonostante i buoni recenti risultati dei gunners il regista non ha più reso come un tempo. C’è aria di divorzio, con un contratto in scadenza nel 2024 e poca voglia di rinnovo.

Le speculazioni su un possibile ritorno di Jorginho in Italia sono alimentate dalle necessità di alcuni club di Serie A importanti con vuoti da colmare al centro del campo. La Serie A in questo senso potrebbe offrire a Jorginho un terreno familiare e già solcato per esprimere di nuovo il suo talento.

Jorginho, ritorno in Italia possibile: le condizioni

Come emerso nelle scorse settimane, la volontà da parte di alcuni club italiani di portare Jorginho in Serie A sarebbe forte. Nel mercato di gennaio però nulla si è mosso in maniera concreta, anche perché il contratto del centrocampista scadrà a giugno. Per portarlo in Italia dunque, basterà un’offerta economica importante dal punto di vista dell’ingaggio, ma i club interessati non dovranno sborsare un euro per il cartellino.

Una delle grane potrebbe essere però rappresentata dall’alto ingaggio. Il calciatore infatti guadagna una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di sterline a stagione, circa 7 milioni di euro.

Napoli in pole per il ritorno di Jorginho: tutti i club interessati

Di recente Aurelio De Laurentiis ha liquidato Piotr Zielinksi. Il polacco a luglio lascerà Napoli – destinazione Inter – e i partenopei si troveranno con una casella da colmare a centrocampo. La suggestione dunque di un ritorno dell’ex regista ai tempi di Maurizio Sarri è forte. Il giocatore, nonostante le controverse prestazioni in maglia azzurra, è ancora molto stimato in quel di Napoli, e un suo ritorno potrebbe fare al caso del nuovo progetto tecnico che inizierà al termine di questa stagione.

Su di lui però ci sarebbero anche altri club, come il Milan, la Juventus, tutte squadre in cerca di un faro in mezzo al campo. E l’occasione di portare in Italia Jorginho a parametro zero potrebbe diventare veramente ghiotta.