Arriva a costo zero: Muriel saluta Gasperini | Trattativa ai titoli di coda

Luis Muriel lontano dall’Atalanta. Il colombiano pronto a salutare in anticipo Gasperini: avventura ai titoli di coda.

Il futuro di Luis Muriel sembra essere lontano da Bergamo. Dopo cinque stagioni all’Atalanta alla corte di Gasperini, il colombiano è pronto a lasciare il club, in anticipo. Il talento dell’attaccante è indiscutibile, anche se mai espresso in pieno in tutta la sua carriera. La decisione dei nerazzurri sarebbe quella di non rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2024.

Muriel, che nei pochi minuti giocati ha dimostrato il suo valore con ottime prestazioni – ha anche messo a segno 6 gol in stagione sempre partendo dalla panchina – si starebbe guardando intorno e su di lui ci sono tanti estimatori. L’Atalanta, da parte sua, sarebbe disposta a lasciarlo partire a parametro zero, bilanciando le esigenze finanziarie con la volontà di mantenere un asset importante per la squadra.

Nonostante il legame stretto tra Muriel e Gasperini, è evidente che il giocatore vuole concludere la carriera giocando più minuti possibili, all’età di 33 anni. Resta da vedere quale sarà il prossimo capitolo nella sua carriera, anche se c’è già una squadra su tutte pronte ad ingaggiarlo anche subito.

Muriel, addio anticipato: si tratta per strapparlo all’Atalanta prima di giugno

Il contratto in scadenza nel 2024 di Luis Muriel fa gola a tanti club. L’Atalanta non dovrebbe rinnovare il contratto del colombiano, che sarà libero di firmare con qualsiasi squadra a breve. L’attaccante però, visto il poco spazio, potrebbe decidere di lasciare il club subito, senza aspettare la fine della stagione.

In questo senso una società, l’Orlando City, sta continuando a premere per portarlo negli States già da subito. In un primo momento il club americano pareva essere intenzionato ad attendere fino a giugno, ma adesso la trattativa sembra essere decollata.

Addio Muriel: l’offerta dalla MLS

Secondo le ultime indiscrezioni da Bergamo non dovrebbero arrivare opposizioni. Muriel potrebbe essere dunque lasciato libero di decidere di accasarsi in MLS sin da subito, senza attendere la fine della stagione. Una decisione figlia dei rapporti ottimi tra la società e il calciatore. Adesso la palla passa al colombiano, che potrebbe decidere di chiudere la carriera negli Stati Uniti.

Muriel compirà 32 anni ad aprile, e si sta guardando intorno. Lo spazio nell’Atalanta di Gasperini è andato via via sempre a diminuire, e le prospettive per lui in Serie A non sono certo delle migliori. L’Orlando City è pronto nelle prossime ore a sferrare l’offensiva, presentando sul piatto una ricca offerta. Al momento Muriel percepisce dall’Atalanta 1,6 milioni di euro a stagione. Dunque gli americani sono chiamati a offrire una somma vicina o anche superiore a quella attualmente percepita dall’attaccante.