Stefano Pettinari, attuale attaccante del Trapani, è da lungo tempo il sogno della dirigenza del Palermo, che con lui si garantirebbe il bomber da 20 e pi gol in C, ma specialmente dei tifosi rosanero.

Il Presidente del Trapani Pellino, rispondendo ad un commento di un tifoso sulla sua pagina Facebook che gli chiedeva di fare uno sforzo per trattenere i big come Pettinari, scrive: ” Non rimarrà nella categoria”. Questa frase potrebbe chiudere definitivamente le porte ad un approdo dell’attaccante al Palermo.