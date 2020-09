L’ex direttore sportivo di Andria, Catanzaro e Juve Stabia, Pasquale Logiudice, ha così fatto il punto sul Girone C ai microfoni di “TuttoC.com”, a poche ore dalla partenza della stagione.

Queste le sue parole: «Il Bari è la squadra da battere, ma c’è sempre la Ternana. Pian piano credo che anche il Palermo allestirà una buona rosa, stesso discorso per l’Avellino che, tuttavia, a mio avviso non può competere con queste realtà. Almeno sulla carta. Con Braglia ho condiviso belle esperienze, proprio a Catanzaro, 17 anni fa. Non so perché abbia scelto Avellino, avrà avuto le garanzie necessarie. E’ chiaro che non parte nella griglia delle favorite. Secondo me sarà un girone diverso dall’anno scorso: il Potenza e il Catania saranno meno ambiziose, la Juve Stabia retrocessa sta puntando sui giovani, il Foggia è in alto mare. A mio avviso sarà meno competitivo, al netto dei grandi nomi che lo compongono. E non dimentichiamo le difficoltà del Trapani. Chi è andato via da Catanzaro sta rinforzando dirette concorrenti come Palermo e Bari. Oggi hanno portato nelle casse del Catanzaro appena 30mila euro pur cedendo tre calciatori importanti».