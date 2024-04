Mignani presenta Palermo-Reggiana: «Assenza Di Mariano? Abbiamo altre soluzioni»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Ogni allenatore fa le sue valutazioni, quando metti in campo una squadra ci deve essere un lavoro dietro. A volte si cambia per necessità, per quelle che sono le caratteristiche degli avversari ma non bisogna comunque snobbare le certezze consolidate. Assenza Di Mariano? In settimana abbiamo provato a trovare altre soluzioni. Sappiamo cosa può fare Buttaro su quella posizione, ma abbiamo altre soluzioni. Poi bisogna considerare anche le caratteristiche avversarie».