Pecchia presenta Parma-Lecco: «A Palermo potevamo sfruttare meglio un paio di ripartenze»

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa in merito alla gara contro il Lecco esprimendosi anche sul pari del Palermo.

Ecco le sue parole:

«E’ un discorso che vale sempre. Siamo alla fine del campionato, i margini sono ridotti. Ma le partite sono fatte delle stesse cose, da uno che ciò vuole fare e trasmettere e dall’atteggiamento tecnico-tattico. Dobbiamo essere concentrati solo su ciò che dobbiamo fare sul campo. E’ sempre stato così. Vogliamo trasmettere emozioni alla nostra gente, continuando a sviluppare questo bel rapporto. Il clima va costruito sul rettangolo di gioco, dal primo minuto fino alla fine. Il gruppo sta bene, tutti a disposizione, tutti della gara, anche chi rimarrà a casa per questioni numeriche. Tutti dentro».

«Non è con o senza Pecchia, nel calcio moderno il portiere viene sollecitato a fare più cose, è un ruolo che sta prendendo una direzione diversa e si sta sviluppando. Viene chiesto non solo di parare, ma di saper leggere le azioni ed essere anche un riferimento. E’ la figura che si è evoluta di più negli ultimi anni».

All’andata il Lecco ha sfruttato le palle alte, contro il Palermo sei rimasto con i tuoi attaccanti molto alti:

«E’ una situazione già riproposta in altre occasioni. E’ un’opportunità per essere pericolosi anche in fase difensiva, siamo in grado di fare le due cose, vedo il giusto atteggiamento. A Palermo potevamo sfruttare meglio un paio di ripartenze».