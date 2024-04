Pirlo presenta Sampdoria-Como: «In Italia ci sono 60 milioni di allenatori, tutti bravi davanti alla tv»

Il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del mach contro il Como rilasciando le seguenti parole:

«È facile parlare allo stadio o davanti alla tv, un altro conto è essere qui a lavorare. Vengo criticato sui social? Normale: se vinci sei bravo, se perdi non lo sei. In Italia ci sono 60 milioni di allenatori, ma non tutti possono farlo. È facile parlare quando sei allo stadio o guardi la partita davanti alla tv, un altro conto è essere qui a lavorare quotidianamente. Le critiche non mi hanno mai influenzato, io continuo a lavorare con la mia testa».