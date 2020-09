L’ex difensore del Bari, Luigi Garzya, è intervenuto ai microfoni di “Tuttobari.com”, per parlare della sua ex squadra che si appresta a disputare il prossimo campionato e del nuovo tecnico Auteri.

Queste le sue parole: «Non sto seguendo molto il calciomercato. L’anno scorso la pecca del Bari è stata pareggiare tantissime partite. Ne ha vinte poche rispetto alla Reggina. Quest’anno hanno scelto di prendere un allenatore che conosce benissimo questo campionato. È risaputo che le sue squadre giocano bene e fanno calcio spettacolo. Negli ultimi 2-3 anni ha vinto poco, ma è un vincente.

Quest’anno a differenza dell’anno scorso ci sono molte più squadre che vogliono vincere il campionato. Il Bari è una delle favorite, ma non la sola. Ci sono tante squadre costruite per vincere, come Catania, Palermo, Monopoli. Spero che il Bari faccia tesoro degli errori dell’anno scorso, e che non parta con la voglia di mangiare il campionato perché sarà più dura».