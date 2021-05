Come si legge su “Illocalenews.it” Ettore Minore, l’imprenditore palermitano-romano leader in Italia di commercio import-export con l’Asia, di origini trapanesi, l’unico che ha partecipato al bando emanato dal Comune per far rinascere il calcio a Trapani, non è più disposto ad aspettare e si dichiara insofferente lanciando un ultimatum.

“Se entro domani sera non ho riscontro dall’Autorita’ Comunale o se mi vogliono far perdere tempo con altra documentazione inutile per me si chiude il discorso. Mi sono stancato. I miei legali, vista la ridda di voci che circolano sull’ex direttore sportivo del Trapani, Daniele Faggiano, sul Dattilo, mi consigliano, prima di accettare, di attendere un comunicato stampa, sia dell’ex diesse che della società del presidente Mazzara sulle loro reali intenzioni”.