Intervistato da “Radio Radio” Delio Rossi, grande ex della Lazio, ha commentato la scelta di Simone Inzaghi di rimangiarsi la parola data al club biancoceleste sul rinnovo per poi firmare con l’Inter:

«L’addio di Inzaghi? Forse non è stato bello il modo o la maniera, nel senso che se tu trovi un accordo che – come sembra – non c’era prima e il giorno dopo te ne vai perché viene l’Inter… personalmente io se mi fossi dato la mano o mi fossi accordato, per me poteva venire anche il Real Madrid il giorno dopo: conoscendomi avrei mantenuto la promessa, fermo restando che comunque lo capisco perché ti viene a chiamare la squadra campione d’Italia, ti offre il doppio di ingaggio… anche perché prima o poi Simone sarebbe dovuto andare via, doveva andarsi a misurare. Quale miglior esperienza dell’Inter?».