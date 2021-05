Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, si è recato a Torretta per la consegna ufficiale del campo comunale assegnato al club di viale del Fante tramite bando pubblico. Lo stadio è, al momento, interessato da lavori di rifacimento e al termine sarà ufficialmente del club di viale del Fante. A margine dell’evento il presidente rosanero ha parlato così: «Il centro sportivo è il fondamento su cui una società sportiva deve fondare i risultati sportivi, questo è il senso della giornata di oggi. La valutazione tecnica verrà fatta venerdì in conferenza stampa. Oggi credo sia il giorno che aspettavamo, quello di poter sottoscrivere con la Prefettura, che gestisce l’Amministrazione comunale di Torretta, l’assegnazione della concessione pluriennale per gli spazi comunali».

L’11 giugno ci sarà il recesso delle quote tra Di Piazza e Mirri. L’attuale presidente rosanero su questo argomento ha risposto così: «Nulla di nuovo se non la scadenza dell’11 giugno. È un passaggio più formale che sostanziale, a seguire, sicuramente, faremo delle consultazioni ulteriori dopo che sarà formalizzato questo passaggio».





«Da un mese e mezzo la società sta cercando nuove risorse. Questo è chiaro ed evidente. Abbiamo tutt’oggi la disponibilità per affrontare serenamente la prossima stagione, per fare ogni valutazione eventuale di ulteriori apporti che possono essere societari o a favore del club. Il piano triennale è quello che abbiamo previsto due anni fa, siamo assolutamente in linea, pandemia permettendo».

«Prima pietra per il centro sportiva posata in estate? Ci auguriamo di sì. Aspettiamo che l’Amministrazione ci dia tutto per poter procedere in questo modo».