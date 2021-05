Quello di Nino La Gumina alla Sampdoria rischia di diventare un vero e proprio caso spinoso.

Come si legge su “Il Secolo XIX” Ferrero dovrà riflettere attentamente sul suo futuro poiché le prestazioni non all’altezza dell’ex Empoli hanno abbassato il valore del suo cartellino. Difficile, dunque, ottenere offerte soddisfacente. La Sampdoria penserà alla soluzione migliore ma l’ipotesi principale porta ad un prestito per rivalutare e rilanciare il giocatore.





Attualmente, infatti, al bilancio il palermitano pesa circa 4,7 milioni. Il club vuole evitare la minusvalenza