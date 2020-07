Nonostante la vittoria in pieno recupero sul Perugia, la salvezza del Trapani appare un’utopia. Nella prossima e ultima giornata di Serie B, la compagine siciliana deve sperare nel pareggio tra Cosenza e Juve Stabia e nella propria vittoria sul Crotone. Tutto ciò non basta perché la squadra di Castori dovrebbe imporsi sugli squali con almeno 13 gol di scarto, a causa della differenza reti favorevole al Cosenza, in un eventuale conclusione a pari punti. I siciliani attendono anche il ricorso relativo ai 2 punti di penalizzazione, che potrebbe stravolgere le carte in tavola.