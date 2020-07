Andrea Colpani, centrocampista del Trapani ma di proprietà dell’Atalanta, potrebbe continuare la propria carriera in Serie B. Secondo quanto riportato a “Tuttomercatoweb.com” il giovane calciatore, accostato al Palermo nelle ultime settimane, è finito nel mirino di Spezia e Chievo Verona, intenzionati a prelevarlo in prestito per la prossima stagione.