Scoppia la protesta nel centro di accoglienza dei Pantanelli, a Siracusa. A riportarlo è “Gds.it”. Due migranti, uno del Togo e uno del Mali, hanno sequestrato il personale della struttura, chiudendo i cancelli con catene e lucchetti. Alla base dell’azione ci sarebbe una lamentela riguardante la scarsa qualità del cibo e la toilette non funzionante. In seguito all’arrivo della polizia, gli stranieri hanno liberato i dipendenti e sono stati denunciati per sequestro di persona.