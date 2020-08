Il futuro del Trapani calcio appare oggi decisamente incerto; in una lettera inviata da Alivision Transport, socio unico del club, indirizzata al sindaco Tranchida, è stato analizzato lo stato di salute generale della società granata. Come riportato da “Telesudweb.it”, si è parlato principalmente della situazione attuale, ma anche degli scenari futuri: la famiglia Petroni ha sottolineato di non voler imporre la propria presenza all’intero della società, lasciando aperta la strada a possibili progetti di imprenditori locali.

Il primo cittadino vorrebbe convocare una conferenza stampa aperta anche alla tifoseria, in modo da invitare eventuali cordate locali ad avanzare la propria candidatura per il bene del Trapani Calcio, auspicando che tali investitori vogliano farsi avanti in vista del 24 agosto, data di scadenza per l’iscrizione alla serie C