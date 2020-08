Salgono a due i casi di Coronavirus riscontrati nel centro di smistamento di via la Malfa a Palermo.

Secondo “Rainews.it”, sono 50 i dipendenti in quarantena in attesa del tampone. Il direttore del Centro di smistamento, questa mattina ha chiesto ai dipendenti di tornare a casa in attesa che la situazione possa tornare nella normalità e che i locali possano essere sottoposti a sanificazione. «Non si capisce il ritardo dell’Asp nel verificare l’eventuale positività con i tamponi ai dipendenti segnalati – commenta il coordinatore nazionale del Slp-Cisl, Maurizio Affatigato -. Fino alle 11 di questa mattina i controlli erano stati effettuati su appena tre o quattro dipendenti segnalati. E nel frattempo monta la preoccupazione per i rimanenti e per i loro familiari. L’azienda si è subito attivata a igienizzare e sanificare i locali di via La Malfa e sta chiedendo a tutti i dipendenti in ferie di rientrare dalle vacanze per continuare ad assicurare il servizio pubblico. Ancora una volta – conclude il sindacalista – i lavoratori postali dimostrano l’attaccamento all’azienda e ai propri clienti in un momento così difficile e delicato».