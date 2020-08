Un caso di coronavirus nel grande Centro meccanico di smistamento delle Poste in via Ugo La Malfa a Palermo. E’ stato scoperto ieri, si tratta di una addetta alla lavorazione delle raccomandate. Il direttore ha quindi rimandato a casa tutti i dipendenti e segnalato 50 nominativi all’Asp di Palermo per fare subito il tampone e altri controlli: sono addetti allo stesso reparto che potrebbero essere entrati in contatto con la dipendente, che ha accusato febbre e malori ma non è ricoverata.

A rischio quindi il regolare svolgimento del servizio, tanto che l’azienda in queste ore sta richiamando dipendenti da diverse sedi per svolgere regolarmente il servizio di smistamento. Secondo quanto riporta “Repubblica.it” i sindacati da un lato plaudono alla celerità dell’azienda, e alle misure di prevenzione che hanno evitato il blocco totale dell’attività, ma attaccano da un altro lato l’Asp: “Ancora non ha dato alcuna risposta, quando invece avrebbe già dovuto attivarsi per fare i tamponi ed evitrare che un servizio pubblico possa subire rallentamenti”, dice Maurizio Affatigato della Cisl, che aggiunge: “L’azienda ha per fortuna già messo oltre la metà dei dipendenti del centro di smistamento in smart working e questo sicuramente ha evitato altri possibili contagi”.